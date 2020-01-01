اللجنة الرئاسة لتنسيق البضائع تُعلن عودة عمل (معبر كرم أبو سالم) كالمعتاد

غزة / سما /

أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، أنها أبلغت شركات القطاع الخاص بقرار اسرائيل فتح معبر كرم سالم التجاري كما كان قبل الأحداث الأخيرة.

وأضافت اللجنة: "ستدخل البضائع التي كان مسموح بها قبل الأحداث ابتداءً من بعد غداً الأربعاء ولا جديد عن اصناف جديدة كانت ممنوعة".

وكانت حركة حماس قد اعلنت، الإثنين، التوصل إلى تفاهمات لاحتواء التصعيد، وإجراء عدد من المشاريع في قطاع غزة.



وقالت الحركة، في بيان صادر عن مكتب يحيى السنوار بغزة: "بعد جولة حوارات واتصالات كان آخرها ما قام به الممثل القطري السفير محمد العمادي، فقد تم التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد ووقف العدوان الصهيوني على شعبنا".



وأضاف البيان: "وفي إطار هذه الجهود سيتم الإعلان عن عدد من المشاريع التي تخدم أهلنا في قطاع غزة، وتساهم في التخفيف عنهم في ظل موجة كورونا التي حلت بقطاع غزة، فضلاً عن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد".

فيما أكدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، أنه سيتم إعادة فتح معبري كرم أبو سالم التجاري، وبيت حانون، جنوب وشمال قطاع غزة، بالإضافة إلى منطقة البحر، بحسب ما جاء على موقع القناة 13 الإسرائيلية.

وأشارت القناة ذاتها، إلى أن هذا القرار، جاء بعد التوصل إلى تفاهمات للتهدئة مع حركة (حماس) في قطاع غزة، وذلك بجهود السفير القطري محمد العمادي.



وفي السياق، قالت القناة: "بعد مشاورات أمنية برئاسة وزير الدفاع بني غانتس، تقرر إعادة نشاط (معبر كرم أبو سالم) إلى طبيعته، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، بما في ذلك دخول الوقود، كما ستتم إعادة مساحة الصيد في القطاع إلى 15 ميلاً بحريًا".