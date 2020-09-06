  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية": تسيير رحلة إجلاء جديدة إلى مصر الأحد القادم

الإثنين 31 أغسطس 2020 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": تسيير رحلة إجلاء جديدة إلى مصر الأحد القادم



رام الله / سما /

أعلن فريق العمل المختص برحلات الإجلاء في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، عن تسيير رحلة إجلاء جديدة إلى جمهورية مصر العربية، وذلك يوم الأحد القادم (6/9/2020).

وأعلنت الوزارة، بهذا الخصوص، في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، عن فتح باب التسجيل للطلبة المضطرين حاليا للالتحاق بدراستهم بالجامعات المصرية، على الرابط الالكتروني التالي: http://www.mofa.pna.ps/egyptالذي تم تفعيله في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، وسيغلق في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف هذه الليلة.

وأوضحت الوزارة أنها اعتمدت قائمة الطلبة الدارسين في الجامعات المصرية الذين سجلوا سابقا على المنصة وأكدوا أنهم يرغبون بالالتحاق بدراستهم في شهر 8/2020، مشيرة إلى أن عدد الذين أكدوا منهم الرغبة في السفر على متن رحلة يوم الأحد المقبل بلغ 119 شخصا.

وبينت أنها ستقوم باعتماد العدد المتبقي اللازم لاستكمال مقاعد الطائرة وفقا للتسلسل الزمني للتسجيل على الرابط المذكور أعلاه، وأنها ستقوم بالإعلان عن جدول زمني للرحلات لتأمين سفر جميع الطلبة الذين سجلوا على المنصة سابقا والراغبين بالالتحاق بدراستهم بالجامعات المصرية، مؤكدة أن طلبتنا مضطرين للالتزام بالسفر وفقا للجدول الزمني الذي ستعلنه.

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أنها ستقوم لاحقا بفتح رابط الكتروني لتسجيل الطلبة الجدد الذين حصلوا على قبول جديد للدراسة في الجامعات المصرية، حيث سيكون لهم ترتيبات خاصة مع السلطات المصرية المختصة.

#الخارجية والمغتربين #رحلات اجلاء #مصر

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة تصدر تعميما مهما للمواطنين بخصوص نتائج عينات كورونا

الصحة : تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" داخل قطاع غزة

تحليلات : اختلاف كبير بين إسرائيل والإمارات والاتفاق لصالح الأعمال

الشرطة: أصحاب "زفاف الأمعري" أكملوا الزفاف بمكان آخر بعد مقتل فتاة فيه

سلطة النقد توضح آلية إعادة فتح البنوك في قطاع غزة غدًا الثلاثاء

طقس فلسطين :انحسار الموجة الحارة غدا

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

الكشف عن تفاصيل اتفاق احتواء التصعيد بين حماس واسرائيل: فتح المعابر والبحر وادخال المستلزمات الطبية

الصحة تصنف غزة وشمال القطاع مناطق حمراء.. والبزم: ستخضع المحافظتان لإجراءات مشددة

حماس تعلن التوصل إلى تفاهمات لاحتواء التصعيد وإقامة مشاريع بقطاع غزة

الصحة بغزة تصدر تنويها مهما حول سياسة إجراء فحوصات PCR لفيروس كوفيد-19

قرارات مجلس الوزراء.. الحكومة تقرر بدء العام الدراسي بشكل متدرج في السادس من أيلول