"الخارجية": تسيير رحلة إجلاء جديدة إلى مصر الأحد القادم

رام الله / سما /

أعلن فريق العمل المختص برحلات الإجلاء في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، عن تسيير رحلة إجلاء جديدة إلى جمهورية مصر العربية، وذلك يوم الأحد القادم (6/9/2020).

وأعلنت الوزارة، بهذا الخصوص، في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، عن فتح باب التسجيل للطلبة المضطرين حاليا للالتحاق بدراستهم بالجامعات المصرية، على الرابط الالكتروني التالي: http://www.mofa.pna.ps/egyptالذي تم تفعيله في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، وسيغلق في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف هذه الليلة.

وأوضحت الوزارة أنها اعتمدت قائمة الطلبة الدارسين في الجامعات المصرية الذين سجلوا سابقا على المنصة وأكدوا أنهم يرغبون بالالتحاق بدراستهم في شهر 8/2020، مشيرة إلى أن عدد الذين أكدوا منهم الرغبة في السفر على متن رحلة يوم الأحد المقبل بلغ 119 شخصا.

وبينت أنها ستقوم باعتماد العدد المتبقي اللازم لاستكمال مقاعد الطائرة وفقا للتسلسل الزمني للتسجيل على الرابط المذكور أعلاه، وأنها ستقوم بالإعلان عن جدول زمني للرحلات لتأمين سفر جميع الطلبة الذين سجلوا على المنصة سابقا والراغبين بالالتحاق بدراستهم بالجامعات المصرية، مؤكدة أن طلبتنا مضطرين للالتزام بالسفر وفقا للجدول الزمني الذي ستعلنه.

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أنها ستقوم لاحقا بفتح رابط الكتروني لتسجيل الطلبة الجدد الذين حصلوا على قبول جديد للدراسة في الجامعات المصرية، حيث سيكون لهم ترتيبات خاصة مع السلطات المصرية المختصة.