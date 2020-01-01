شاهد نتنياهو لا يعرف إن كان الجيش الإسرائيلي يهاجم في غزة أم لا!

القدس المحتلة / سما /

انتقد موقع "روتر نت العبري" مساء اليوم تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال رده على سؤال حول الأوضاع الأمنية في جنوب البلاد.



ووفقاً للموقع العبري، نتنياهو لا يعرف إن كان الجيش الإسرائيلي هاجم قطاع غزة أمس أم لا، حيث يقول نتنياهو: " الجيش الإسرائيلي يهاجم كل ليلة، على حد علمي كان أمس هجومًا للجيش على القطاع وربما لم يكن هناك هجوم".

أقوال نتنياهو هذه جاءت خلال رده على سؤال من أحد الصحفيين الإسرائيليين: "هل تم تغيير السياسية حيال الرد على قطاع غزة، إن هذه السياسية تبدو كالخضوع للقطاع".



وأجاب نتنياهو: " الجيش الإسرائيلي يهاجم كل ليلة، على حد علمي كان أمس هجومًا للجيش على القطاع وربما لم يكن هناك هجوم".



وأضاف "حماس والجهاد ارتكبتا خطأ فادحا" زاعما "نحن نتسبب لهم بالضرر الكبير، ثمة أشياء ليس بمقدوري الإفصاح عنها وشرحها، لكن إذا استمرتا حماس والجهاد في هجماتهما ضدنا فسنضاعف ضرباتنا".



يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين لم يرد على إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة، في الوقت الذي زادت فيه حدة الحرائق في الغلاف.