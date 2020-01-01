الصحة تصنف غزة وشمال القطاع مناطق حمراء.. والبزم: ستخضع المحافظتان لإجراءات مشددة

غزة / سما /

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، أن محافظتي غزة وشمال قطاع غزة مناطق حمراء بسبب تفشي وباء فيروس (كورونا).

وقال القدرة، خلال مؤتمر صحفي: "لازلنا في وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة نتابع تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة".

وأضاف القدرة: "بعد مرور سبعة أيام منذ بدء إجراءات التقصي في قطاع غزة وخلال المتابعة تبين أن محافظة غزة ومحافظة شمال قطاع غزة تعتبر من المناطق المصنفة بالحمراء وذلك بسبب انتشار الفيروس ولازالت إجراءات التقصي واحتواء الانتشار تجري على مدار الساعة".



وتابع القدرة: "تقرر اعتبار مخيم البريج وحي تل السلطان والحي السعودي بمدينة رفح مناطق مصنفة بالخضراء فيما تعتبر باقي مناطق قطاع غزة وعلى وجه التحديد باقي مدينة رفح وخان يونس والمنطقة الوسطى مناطق مصنفة بالصفراء وهي قيد المتابعة والتقصي المستمر".



وأكمل القدرة: "تقرر إبقاء منطقتي غزة وشمال قطاع غزة في حال منع تام للحركة على مدار الساعة مع استكمال إجراءات التقصي واحتواء التفشي الى حين تغير الواقع والمؤشرات المتعلقة بذلك".



وقال القدرة: "منطقة خان يونس والوسطى وباقي مناطق مدينة رفح تبقى اطار محدودية الحركة مع منع الحركة تماماً من الساعة الثامنة مساءاً وحتى الساعة الثامنة صباحاً ولمدة 48 ساعة وسيعاد تقييم ذلك في حينه".



واستكمل: "منطقة البريج وتل السلطان والحي السعودي المصنفة بمناطق خضراء والتي لم تسجل فيها إصابات رغم استمرار إجراءات التقصي وعليه يسمح بالحركة داخل هذه المربعات ما بين الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءاً مع ضرورة الالتزام والتقيد باجراءات السلامة عند الحركة وعدم مغادرة هذه المناطق مع توصيتنا بتجنب الحركة إلا للضرورة".



وأضاف: "نهيب باهلنا جميعاً المساعدة في انفاذ هذه القرارات كي نتمكن سوياً من عبور هذه المرحلة الخطيرة من انتشار الوباء في قطاع غزة وحتى لا نضطر ومن منطلق الحفاظ على اروح عموم الناس من اتخاذ إجراءات اكثر صرامة".



وأكمل: "نؤكد على الموطنين الاهتمام باجراءات الوقاية التامة داخل المنازل وخاصة لكبار السن وذوي الامراض المزمنة والأطفال".



وتابع: "نؤكد ان الجهات المختصة ستتابع مدى التزام المواطنين عند خروجهم بإجراءات السلامة وسيتم مساءلة المخالفين للإجراءات وسيعتمد إبقاء هذا الاجراء من عدمه على التزام المواطنين بإجراءات السلامة عند التحرك".



وقال: "نؤكد ان الطواقم الصحية ستبدأ بإجراءات انهاء الحجر الصحي للذين عادوا مؤخراً عبر معبر رفح البري بعد إتمام فترة الحجر وفق البرتوكول المعتمد لوزارة الصحة".

من جهته، أعلن الناطق باسم الداخلية بغزة إياد البزم، عن تمديد حظر التجوال في محافظتي غزة والشمال حتى صدور تعليمات جديدة وستخضع المحافظتان لإجراءات مشددة.

وأضاف البزم تمديد حظر التجوال لمدة 48 ساعة في محافظات الوسطى وخانيونس ورفح.

ونوّه إلى أنه يسمح للمواطنين في البريج ورفح بالتحرك يوميا من الـ 8 صباحا وحتى الـ 8 مساءا داخل حدود هذه المناطق فقط.

ودعا الموظفين والمواطنين الذين لديهم مخصصات ورواتب بالالتزام بالإجراءات والمواعيد الخاصة بهم أثناء عملية الصرف.

وأكد أنهم مستمرون في تقييم الحالة بناءً على الواقع الصحي وسيتم إتخاذ الإجراءات المناسبة.