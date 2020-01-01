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حماس تعلن التوصل إلى تفاهمات لاحتواء التصعيد وإقامة مشاريع بقطاع غزة

الإثنين 31 أغسطس 2020 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلن التوصل إلى تفاهمات لاحتواء التصعيد وإقامة مشاريع بقطاع غزة



غزة / سما /

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الإثنين، التوصل إلى تفاهمات لاحتواء التصعيد، وإجراء عدد من المشاريع في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان صادر عن مكتب يحيى السنوار بغزة: "بعد جولة حوارات واتصالات كان آخرها ما قام به الممثل القطري السفير محمد العمادي، فقد تم التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد ووقف العدوان الصهيوني على شعبنا".

وأضاف البيان: "وفي إطار هذه الجهود سيتم الإعلان عن عدد من المشاريع التي تخدم أهلنا في قطاع غزة، وتساهم في التخفيف عنهم في ظل موجة كورونا التي حلت بقطاع غزة، فضلاً عن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد".

وتابع: "وإذ تعبر قيادة الحركة عن شكرها وتقديرها للجهد والدعم القطري لشعبنا، تدعو الله أن يحفظ شعبنا وأمتنا ووطننا من كل سوء، ومن الوباء والبلاء، ومن شر الأعداء".
 

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