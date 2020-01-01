الصحة بغزة تصدر تنويها مهما حول سياسة إجراء فحوصات PCR لفيروس كوفيد-19

غزة / سما /

اصدرت وزارة الصحة في غزة، مساء اليوم الاثنين، تنويها مهما حول سياسة أجراء فحوصات PCR لفيروس كوفيد-19.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن طواقمها تجري فحوصات PCR لفيروس كوفيد-19 لثلاث شرائح من المواطنين:

1- المشتبه بإصابتهم نظراً لأعراض مرضية محددة.

2- المخالطين لمصاب تأكدت إصابته.

3- ضمن مسوحات عامة للمجتمع.

ونوهت الوزارة أنه على المواطنين المشتبه بإصابتهم أو المخالطين لمصاب، أن يقوموا بأخذ كافة الاحتياطات وإجراءات السلامة قبل إجراء الفحوصات وبعدها إلى حين تواصل الطواقم الطبية معهم وأخذ الإجراءات اللازمة وخاصة مع المخالطين لمصاب.

وأضافت: وعليه فان الموطن الذي تظهر نتيجته سلبية (غير مصاب) ،لا تعني قطعاً أنه غير مصاب وعليه انتظار التوجيهات من وزارة الصحة بالخصوص وان يلتزم بالاستمرار في اجراءات السلامة وعدم الاحتكاك بالآخرين. وأما في حال النتيجة موجبة (مصاب) فإن عليه عزل نفسه وتجنب المخالطة مع الآخرين إلى حين تواصل الطواقم الصحية به خلال 24 ساعة التالية.

كما اعلنت وزارة الصحة، عن اطلاق خدمة SMS للاشعار بنتيجة فحوصات PCR لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، "نحيطكم علماً بأنه سيتم تزويدكم بنتائج الفحوصات المخبرية PCR لفيروس كوفيد-19 عبر رسالة SMS على رقم الجوال المسجل في طلب الفحص" .

وأشارت الى أنه في حال كانت النتيجة موجبة (مصاب)، فإن على المواطن الالتزام بعزل نفسه وتجنب المخالطة خلال 24 ساعة التالية إلى حين تواصل الطواقم الصحية معه.



وفي حال كانت نتيجة الفحص سلبية (غير مصاب)، لا تعني قطعاً أنه غير مصاب ، وعليه انتظار التوجيهات من وزارة الصحة في حال كونه من المخالطين لمصاب تأكدت إصابته. ويلتزم المواطن حينها بالاستمرار في اجراءات السلامة وعدم الاحتكاك بالآخرين.