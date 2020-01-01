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بن زايد في رسالة لجاليتنا الفلسطينية: الإمارات ستكون كما كانت دائماً الحاضنة الأمينة لكم ولأسركم

الإثنين 31 أغسطس 2020 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن زايد في رسالة لجاليتنا الفلسطينية: الإمارات ستكون كما كانت دائماً الحاضنة الأمينة لكم ولأسركم



ابو ظبي /سما/

وجه  الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الإثنين، رسالة الى الجالية الفلسطينية في الإمارات، اكد فيها أن بلاده ستكون كما كانت دائماً الحاضنةَ الأمينةَ لهم ولأسرهم.

وقال الشيخ بن زايد في رسالته: "يسعدني أنْ أتحدّثَ إليكم اليومَ عن بُعد. وأُثَمِّنَ دور الجاليةِ الفلسطينيةِ الإيجابي في نهضةِ هذا البلدِ بكلِّ وفاءِ ومثابرة".

وأوضح أننا نرى قصصَ نجاحٍ كبيرةً لأخوانِنا من الفلسطينيين تضافُ إلى قصصِ النجاحِ العديدة التي تحقّقت على أرضِ الإمارات خلالَ العقودِ الماضية، وساهمت في النموِ والتطوّر الذي ارتقت إليهِ بلادُنا".

وحيا  بن زايد مبادرة الجالية الفلسطينية بالأمارات قائلا: "أحيّــي مبادرتكم اليومَ في تأسيسِ نادي الصداقةِ الإماراتي الفلسطيني"، لافتا إلى أنها "خطوةٌ هامةٌ تعكسُ الروابطَ والأخوةَ، وتساهِمُ في توطيدِ التواصلِ، وترسيخِ العلاقةِ الأخويةِ بين الشَّعْبَيْنِ الإماراتيِّ والفلسطينيِّ".

وأكد بن زايد في رسالته للجالية الفلسطينية، أن اليومَ والإماراتُ تتخذُ قرارَها السياديَّ من أجلِ السلامِ والمستقبل، أنّكُم في بلدكِم وبينَ أهلِكُم، مشددا على أنَّ هذهِ العلاقةَ ثابتةٌ، وراسخةٌ، لا تتغيّر.

واكمل حديثه قائلا: "الأخوةُ الأعزّاء، موقفُ الإمارات ثابتٌ وراسخٌ في دعمِهِ للموقفِ العربيِّ الداعي إلى قيامِ دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلةٍ عاصمَتُها القدسُ الشرقية.

وتابع الشيخ بن زايد: "سنستمرُّ في دعمِ القضيةِ الفلسطينيةِ على خطى الدعمِ التاريخيِّ الذي قدّمتهُ الإمارات"، مشيرا إلى أنه موقفٌ نابعٌ من قناعةٍ متجذّرةٍ، ولا تغيّرهُ أيةُ اعتبارات.

كما طمأن بن زايد، جميعَ الحاضرين بأنَّ دولةَ الإمارات ترى أنّ خيارَ السلامِ استراتيجيٌّ وضروريٌ للمنطقة، مؤكدا على أن هذا الخيارَ لن يكونَ على حسابِ دعمِنا التاريخيِ للقضيةِ الفلسطينيةِ وحقوقِ الشعبِ الفلسطينيِّ الشقيق.

وأضاف: "أتطلّع في المرحلةِ المقبلةِ إلى استمرارِ العطاءِ الإيجابيِّ للجاليةِ الفلسطينيةِ الكريمةِ وأبنائِها"، مؤكدا أن دولةُ الإمارات ستكون كما كانت دائماً الحاضنةَ الأمينةَ لكم ولأسَرِكُم.

#محمد بن زايد #الامارات #الجالية الفلسطينية

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