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نتنياهو: وفد إماراتي سيزور إسرائيل قريبًا

الإثنين 31 أغسطس 2020 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: وفد إماراتي سيزور إسرائيل قريبًا



القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، إن وفدا إماراتيًا سيزور إسرائيل قريبًا، في إطار المباحثات الرامية إلى إتمام اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات بين الطرفين.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده نتنياهو بمناسبة وصول طائرة إسرائيلية حلقت عبر الأجواء السعودية إلى أبو ظبي، وعلى متنها وفد أميركي إسرائيلي، لإجراء مباحثات حول "اتفاق أبراهام" الذي من المتوقع أن يوقع في البيت الأبيض خلال أسابيع.

وحول انضمام دول عربية أو خليجية أخرى إلى الإمارات في التطبيع الرسمي مع إسرائيلي، قال نتنياهو: "هناك العديد من الأمور لا أستطيع الكشف عنها، لكنها ستظهر إلى العلن قريبًا"، مشيرا إلى أنه "ألتقي بزعماء من العالم الإسلامي أكثر مما تظنون".

وكرر نتنياهو خلال المؤتمر الصحافي أن صفقة بيع طائرات "إف 35" أميركية محتملة إلى الإمارات، لم يكن جزءًا من اتفاق التحالف الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية، وقال: "طائرات الـ‘إف 35‘ لم تكن ضمن الاتفاق، ليس لدي أي جديد في هذه المسألة".

وأشار نتنياهو إلى تصريحات كبير مستشاري الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر، بعد هبوطه في مطار أبوظبي على متن أول رحلة إسرائيلية رسمية من تل أبيب إلى أبو ظبي، والتي جاء فيها أنه "بوسع الولايات المتحدة الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل وتعزيز علاقاتها مع الإمارات في آن واحد".

#نتنياهو

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