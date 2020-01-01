كهرباء غزة: تشغيل محطة التوليد والدخول لفصل الخريف يمكّن من توفير ثماني ساعات

غزة / سما /

أكد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة محمد ثابت انه سيتم اعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء مع دخول فصل الخريف، حيث من الممكن توفير ٨ ساعات وصل للتيار الكهربائي لمنازل المواطنين.

و قال ثابت في تصريح له مساء الاثنين : "نتمنى ألا يطول الانقطاع الطويل للكهرباء في قطاع غزة، لقد عملنا على امداد المستشفيات وآبار مياه الشرب والمرافق الحياتية الأخرى في قطاع غزة بالكهرباء في ظل ازمة كورونا".

و اشار الى انه تم اجراء تعديلات على مسار بعض الشبكات لتوفير الكهرباء لمرافق مهمة تفيد المواطنين.

و في سياق آخر، اوضح ثابت بان مولدات الكهرباء التجارية تشكل استنزاف مالي كبير لدى المواطنين بسبب غلائها، معبرا عن امله في الأيام القادمة عمل آلية لترتيب هذه المهنة.

و أضاف: "قد نشهد من خلال "الاجراءات القائمة" تخفيض أسعار الكهرباء التجارية (المولدات) التي تصل المواطنين".

و أكد ان عدم تزامن وصول الكهرباء والمياه سببه طول فترة انقطاع التيار الكهربائي.