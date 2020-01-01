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لجان المقاومة: ندعو أبناء الامة لثورة عارمة لنبذ التطبيع

الإثنين 31 أغسطس 2020 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة: ندعو أبناء الامة لثورة عارمة لنبذ التطبيع


غزة / سما /

أدانت "لجان المقاومة في فلسطين" الرحلة الصهيونية الأمريكية لابوظبي وهبوط الطائرة الصهيونية في مطارها واعتبرته تواصل وامعان في مسلسل الخيانة والعار لحكام الامارات وتطبيع  معين ومخزي جديد من قبلهم مع كيان العدو الصهيوني الذي يغتصب ارض فلسطين ومقدساتها ويرتكب المجازر بحق شعبها والشعوب العربية جمعاء .

واكدت "لجان المقاومة" أن هبوط الطائرة الصهيوني في دولة الإمارات طعنة جديدة لصدر الأمة العربية والإسلامية ولتاريخها ولدماء شهدائها الاطهار .

وأشارت "لجان المقاومة" إلى ان هذه الزيارة لن تغير من جوهر الصراع شيئ لأن العدو الصهيوني كان ولا زال وسيبقى هو العدو الرئيسي والمركزي للأمة العربية والإسلامية وان محاولات حكام الإمارات إيهام الشعوب العربية بأن هناك أعداء آخرين للأمة هو كذب وخداع لن ينطلي على أمتنا وشعوبها .

ودعت" لجان المقاومة" أبناء الأمة لثورة عارمة لنبذ التطبيع واعلاء صوتهم وثورتهم في وجه المطبعين واقتلاعهم وضرب كافة المصالح الصهيونية في بلدانهم

#لجان المقاومة

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