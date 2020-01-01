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بري: كل ما يحصل في المنطقة والإقليم هدفه أسرلة فلسطين وتهويد القدس وتمرير صفقة القرن وضم الأغوار

الإثنين 31 أغسطس 2020 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
بري: كل ما يحصل في المنطقة والإقليم هدفه أسرلة فلسطين وتهويد القدس وتمرير صفقة القرن وضم الأغوار


بيروت /سما/

 أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن كل ما يحصل في المنطقة والإقليم من سد النهضة الى مأرب الى الجولان الى حصار إيران هدفه أسرلة فلسطين وتهويد القدس وتمرير صفقة القرن وضم منطقة الأغوار.

وشدد بري في كلمة له اليوم الاثنين، على أن فلسطين كانت وستبقى تحتل الأولوية في وجداننا وميثاقنا والقدس تأبى أن تتحرر الا على أيدي المؤمنين.

وقال بري "إن غدر الصهاينة ومؤامراتهم لم ينج منها لا المسيحيون ولا المسلمون على حد سواء، والتاريخ شاهد على اضطهادهم للسيد المسيح (ع) وعلى تحريفهم للأحاديث النبوية الشريفة ومقاومتهم للدعوة الإسلامية ومنذ بدايتها وانطلاقتها في الجزيرة العربية. وها هو خطرهم اليوم يتهددنا جميعا مسيحيين ومسلمين، أولئك الأعداء لا يفرقون في غدرهم بين مسلم ومسيحي."

#نبيه بري #النواب اللبناني #فلسطين #اسرائيل

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