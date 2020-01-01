  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تفض حفلي زفاف في نابلس اقيما بشكل مخالف لاجراءات الطوارىء

الإثنين 31 أغسطس 2020 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تفض حفلي زفاف في نابلس اقيما بشكل مخالف لاجراءات الطوارىء


نابلس / سما /

 فضت الشرطة وبإسناد من الأجهزة الأمنية حفلي زفاف، وأغلقت صالة أفراح وقبضت على والد عريس في نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وبناء على معلومات وصلت لغرفة عمليات شرطة المحافظة عن عقد حفل زفاف في إحدى صالات الأفراح في بلاطة البلد، وعقد حفل زفاف آخر في قرية روجيب شرق المدينة؛ تحركت على الفور قوة من شرطة المحافظة وبإسناد من الأجهزة الأمنية إلى مكان تنظيمهما وقامت بفض الحفلين وأغلقت صالة أفراح وألقت القبض على والد عريس وذلك استناداً لحالة الطوارئ التي أعلن عنها من قبل الرئيس محمود عباس وقرارات مجلس الوزراء.

وأضافت أن الشرطة قامت بإحالة والد العريس للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا.

#الشرطة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: داخلية غزة توضح إجراءات صرف الرواتب والمخصصات المالية لموظفي السلطة

وزير صحة فلسطيني سابق يُقدم وصفات للوقاية من "كورونا"

ابو حسنة: استنئاف توزيع المساعدات الغذائية على اللاجئين بغزة الاسبوع المقبل

الصحة : تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" داخل قطاع غزة

تحليلات : اختلاف كبير بين إسرائيل والإمارات والاتفاق لصالح الأعمال

الشرطة: أصحاب "زفاف الأمعري" أكملوا الزفاف بمكان آخر بعد مقتل فتاة فيه

وفاة 3 مواطنين من غزة ورام الله وقلقيلية متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

قرارات مجلس الوزراء.. الحكومة تقرر بدء العام الدراسي بشكل متدرج في السادس من أيلول

الصحة بغزة تناشد: المسحات المخبرية محدودة ومستنزفة.. وحجم المخالطة للمصابين بفيروس كورونا كبيرة

الصحة بغزة تصدر تعميما مهما للمواطنين بخصوص نتائج عينات كورونا

860x484 (9)

كوشنر: خيارات الضم لا تزال مفتوحة.. ولن نلاحق الفلسطينيين حتى يعودوا إلى طاولة المفاوضات

سلطة النقد: لن يتم الخصم من الدفعة المحولة عن راتب شهر تموز لموظفي القطاع العام