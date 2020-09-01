سلطة النقد توضح آلية إعادة فتح البنوك في قطاع غزة غدًا الثلاثاء

غزة /سما/

أصدرت سلطة النقد، يوم الإثنين، تعميمًا بإعادة فتح فروع المصارف في قطاع غزة ابتداءً من صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 01/09/2020.

وأوضحت "النقد" في تصريح صحفي، أن البنوك ستفتح أبوابها من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 4:00 عصرًا، مع الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من وزارة الصحة للحفاظ على سلامة الموظفين والعملاء.

وبيّنت أنه سيتم تنظيم تواجد المراجعين داخل الفرع الواحد بما لا يتجاوز (10) مراجعين، وتفعيل خدمات الحجز المسبق من خلال التطبيقات الإلكترونية، والاستمرار في توفير الخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد وتغذية الصرافات الآلية بالنقد وبشكل دائم.

وأوعزت سلطة النقد للمصارف من خلال تعميمها بضرورة تخفيض عدد الموظفين في الفروع والحد من تنقلهم ما بين المحافظات حفاظاً على سلامتهم، وإغلاق الفروع في المناطق التي يتم إغلاقها بشكل كامل بسبب تفشي فايروس كورونا، وذلك بعد موافقة سلطة النقد.