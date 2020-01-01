"التربية" تتسلم مشروع إنشاء مدرسة خلة مناع الأساسية في جنوب الخليل

الخليل /سما/

تسلّمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للأبنية، اليوم الاثنين، مشروع إنشاء وتشطيب وتأثيث مدرسة خلة مناع الأساسية المختلطة في مديرية تربية جنوب الخليل، بدعم من المصرف العربي للتنمية في إفريقيا؛ وبإدارة بنك التنمية الإسلامي في جدة، وبتكلفة إجمالية بلغت مليون و160 ألف دولار.

وتتكون المدرسة من 12 غرفة صفية، وغرف إدارية، وقاعة متعددة الاغراض، ومختبرات علمية، ومناطق خضراء مزروعة وساحات ومرافق، وهي تخدم طلبة المرحلة الأساسية المختلطة من الصفوف 1–4، وللبنات من الصفوف 5-9، وهي تستوعب حوالي 480 طالباً/ة.

وأوضحت الوزارة أن تصميم هذا المشروع راعى كافة متطلبات ومعايير الأبنية الخضراء المستدامة؛ والتي تسعى الوزارة لتعزيزها دائماً في مشاريعها، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية، وتوفير تعليمي نوعي؛ ضمن بيئة مدرسية مريحة وجاذبة.