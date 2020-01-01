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لا يمكن أن نترك شعبنا.. أبو سيف: الوفد الوزاري لقطاع غزة يصل صباح يوم الجمعة القادم

الإثنين 31 أغسطس 2020 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
لا يمكن أن نترك شعبنا.. أبو سيف: الوفد الوزاري لقطاع غزة يصل صباح يوم الجمعة القادم


رام الله /سما/

قال وزير الثقافة الفلسطيني، عاطف أبو سيف، مساء اليوم الاثنين، إن زيارة الوفد الوزاري إلى قطاع غزة ستكون صباح يوم الجمعة القادم، وذلك بتعليمات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية .

وأوضح، أبو سيف في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، أن زيارة الوفد إلى قطاع غزة ستمتد لـ5 أيام، من أجل الإطلاع على احتياجات الأهالي في قطاع غزة عقب تفشي فيروس "كورونا".

وأوضح أن الوفد سيضم وزيرة الصحة مي الكيلة، ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد، وأسامة السعداوي وزير الريادة والتمكين، ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة .

وأشار إلى أنه لا يمكن أن نترك شعبنا في قطاع غزة لوحده في مواجهة أزمة تفشي فيروس "كورونا"، لأن الهم الفلسطيني واحد أينما كان، وسنقوم بعملنا في غزة بشكل مثابر حتى إنهاء هذه الأزمة.

ولفت إلى أن الوفد سيلتقي بعدد من الطواقم الطبية وبكل المكونات المعنية بهذه القضية، وأيضاً بعدد من الفعاليات الاجتماعية، وأيضاً بعض المسؤولين عن القطاعات التي تأثرت وستتأثر في ظل الجائحة.

ونوه إلى أن منظمة الصحة العالمية ومجلس الأمم المتحدة كانت لهم مهمة التنسيق مع الجانب الإسرائيلي للوصول إلى القطاع دون عقبات.

وأضاف بأن الوفد سيرى ما نوعية التدخلات الحكومية التي ستساعد في تخفيف حدة الازمة الحالية خاصةً فيما يتعلق بالمسوحات والأجهزة والمختبرات والأدوية اللازمة.

#عاطف ابو سيف #وزارة الثقافة #فيروس كورونا #قطاع غزة

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