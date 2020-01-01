  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية غزة: جهود حثيثة لزيادة ساعات ضخ المياه

الإثنين 31 أغسطس 2020 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة: جهود حثيثة لزيادة ساعات ضخ المياه


غزة /سما/

أكدت بلدية غزة، اليوم الإثنين، أنها تبذل جهودًا حثيثةً لزيادة ساعات ضخ المياه والتخفيف من أزمة انقطاع المياه، الناجمة عن تفاقم أزمة التيار الكهربائي التي تمتد إلى 16 ساعة يوميًا، في ظل تفشي وباء كورونا المستجد.

وذكر مدير دائرة الصيانة جمال عناية، في بيان صحفي، أن البلدية قامت بتركيب مولدين في بئر الطيبي بحي الصبرة وبئر البطش بمنطقة الشعف في حي الشجاعية، إضافة إلى توصيل خط كهرباء إضافي لبئر مصعب بن عمير شرق المدينة، لزيادة ساعات ضخ المياه وتعويض النقص في ساعات وصل التيار الكهربائي.

وأوضح عناية أن طواقم الصيانة أجرت عمليات صيانة وتشغيل لـ 10 مولدات كهربائية متوقفة في آبار المياه بمناطق مختلفة من مدينة غزة، حتى تتمكن من تشغيل مضخات هذه الآبار في ساعات انقطاع التيار الكهربائي وتزويد المواطنين في المياه.

يذكر أن بلدية غزة تمتلك 76 بئرًا للمياه داخل وخارج نفوذ مدينة غزة، تعمل جميعها بالتيار الكهربائي ويتم تعويض النقص في التيار، بتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية، لإيصال المياه إلى سكان المدينة، حيث أن متوسط استهلاك هذه المولدات 1,000 لتر من السولار لكل ساعة تشغيل، أي ما يعادل 1,500 دولار في الساعة الواحدة.

وتعاني بلدية غزة من أزمة مالية خانقة بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة وحالة الحصار المفروض منذ سنوات عديدة.

#بلدية غزة #ازمة المياه #فيروس كورونا #غزة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: داخلية غزة توضح إجراءات صرف الرواتب والمخصصات المالية لموظفي السلطة

وزير صحة فلسطيني سابق يُقدم وصفات للوقاية من "كورونا"

ابو حسنة: استنئاف توزيع المساعدات الغذائية على اللاجئين بغزة الاسبوع المقبل

السفير العمادي: اتصالات حثيثة وجهود مستمرة من أجل التوصل لتهدئة في غزة

الصحة : تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" داخل قطاع غزة

تحليلات : اختلاف كبير بين إسرائيل والإمارات والاتفاق لصالح الأعمال

لمدة 5 شهور.. "التنمية بغزة": 1120 شيكل لنحو 2600 أسرة متضررة وفقيرة قريبًا

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تناشد: المسحات المخبرية محدودة ومستنزفة.. وحجم المخالطة للمصابين بفيروس كورونا كبيرة

الصحة بغزة تصدر تعميما مهما للمواطنين بخصوص نتائج عينات كورونا

860x484 (9)

كوشنر: خيارات الضم لا تزال مفتوحة.. ولن نلاحق الفلسطينيين حتى يعودوا إلى طاولة المفاوضات

سلطة النقد: لن يتم الخصم من الدفعة المحولة عن راتب شهر تموز لموظفي القطاع العام

وزيرة الصحة : 7 حالات وفاة و875 إصابة بفايروس كورونا وتعافي 1031 مصاباً