قوات الاحتلال تعتدي بالضرب المبرح على عدد من مواطني كيسان وتعتقل احدهم

بيت لحم /سما/

اعتدت قوات الاحتلال ظهر اليوم على عدد من اهالي قرية كيسان التي تبعد 20 كيلو مترا شرق بيت لحم.

وقال مجلس قروي كيسان في بيان له ان الاعتداءات كانت واسعة بمشاركة جنود ووحدات خاصة عند اقتحام القرية بشكل مفاجيء واعتدت على عدد من الشبان بالضرب من بينهم الشاب خلف حسن عبيد الله حيث انهال عليه عدد من الجنود والقوه ارضا وضربوه بالايدي والارجل قبل ان تقوم باعتقاله.

واشار البيان ان الاعتداءات شملت توقيف مركبات على مدخل القرية وتفتيشها وصلب عدد من الركاب لوقت طويل تحت اشعة الشمس الحارقة، وقال ان هذه الاعتداءات جزء من سلسلة حلقات تقوم بها قوات الاحتلال بشكل مستمر فمرة بتجريف الاراضي ومصادرتها ومرة اخرى بهدم المنازل ومرة ثالثة بالاعتقالات وملاحقة المزارعين ورعاة الغنم والاعتداء عليهم ووقوع اصابات في صفوفهم وذلك بهدف تهجير الاهالي والاستيلاء على اراضيهم الواسعة ولكن كل هذه الاعتداءات يكون دائما نتيجتها مزيد من تمسكنا وصمودنا على ارض الاباء والاجداد.