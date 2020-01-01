الصحة بغزة تناشد: المسحات المخبرية محدودة ومستنزفة.. وحجم المخالطة للمصابين بفيروس كورونا كبيرة

غزة /سما/

قال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، إن حجم المخالطة للمصابين بفيروس كورونا كبيرة، وربما حجم الإصابات يزداد أكثر مما هو عليه الآن.

وأشار القدرة في تصريحات متلفزة، إلى أن المسحات المخبرية لدى الوزارة محدودة ومستنزفة، ويجب تدعيم المختبر المركزي بكميات أكبر إضافية في أسرع وقت.

وقال "نستثمر ما لدينا من إمكانات لتطويق الأزمة وما يتوفر يجب أن يدعم بسرعة"، مشيرًا إلى أن الطواقم الطبية مازالت تجري التقصي الوبائي للتعرف على مصدر الإصابات وتتبع خارطة المخالطين.

وأضاف "الطواقم الطبية تعمل بكل جد ومسؤولية من أجل احتواء المرحلة الجديدة وكسر حلقات تفشي الوباء في قطاع غزة".

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب عدم التراخي أو الاستهتار لحظة واحدة في اتباع اجراءات السلامة والوقاية.

ودعا المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل إلا لأمر طارئ فقط وبالالتزام بارتداء الكمامة وتطهير الايدي وتخقيق التباعد الجسدي من أجل سلامتهم وسلامة المجتمع.