تمديد الاعتقال الإداري لأسير من قلقيلية للمرة الثانية على التوالي

قلقيلية /سما/

مددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير أدهم رفيق شواهنة (34 عاماً) من بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية، مدة أربعة أشهر للمرة الثانية على التوالي.

يشار إلى أن الأسير آدهم شواهنة اعتقل في حزيران الماضي، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر ويقبع في سجن عوفر، وهو شقيق الأسير علي شواهنة المعتقل إدارياً منذ آذار الماضي، وقد أمضى في الأسر سابقاً أكثر من 15 عاماً.

يذكر أن الاعتقال الإداري وسيلة الاحتلال في تغييب الأسرى في السجون بدون تهمة، والاعتماد على ما يسمى بالملف السري الوهمي، ويحظر على المحامي والأسير الإطلاع عليه، ومن خلال هذا الاعتقال يقبع المئات من المعتقلين الإداريين في الأسر.

ويتم شرعنة الاعتقال الإداري من خلال ما يسمى بمحاكم التثبيت والاستئناف العسكرية، وهي محاكم صورية وهمية.