  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تمديد الاعتقال الإداري لأسير من قلقيلية للمرة الثانية على التوالي

الإثنين 31 أغسطس 2020 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
تمديد الاعتقال الإداري لأسير من قلقيلية للمرة الثانية على التوالي


قلقيلية /سما/

مددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير أدهم رفيق شواهنة (34 عاماً) من بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية، مدة أربعة أشهر للمرة الثانية على التوالي.

يشار إلى أن الأسير آدهم شواهنة اعتقل في حزيران الماضي، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر ويقبع في سجن عوفر، وهو شقيق الأسير علي شواهنة المعتقل إدارياً منذ آذار الماضي، وقد أمضى في الأسر سابقاً أكثر من 15 عاماً.

يذكر أن الاعتقال الإداري وسيلة الاحتلال في تغييب الأسرى في السجون بدون تهمة، والاعتماد على ما يسمى بالملف السري الوهمي، ويحظر على المحامي والأسير الإطلاع عليه، ومن خلال هذا الاعتقال يقبع المئات من المعتقلين الإداريين في الأسر.

ويتم شرعنة الاعتقال الإداري من خلال ما يسمى بمحاكم التثبيت والاستئناف العسكرية، وهي محاكم صورية وهمية.

#اسير #الاعتقال الاداري

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: داخلية غزة توضح إجراءات صرف الرواتب والمخصصات المالية لموظفي السلطة

وزير صحة فلسطيني سابق يُقدم وصفات للوقاية من "كورونا"

ابو حسنة: استنئاف توزيع المساعدات الغذائية على اللاجئين بغزة الاسبوع المقبل

السفير العمادي: اتصالات حثيثة وجهود مستمرة من أجل التوصل لتهدئة في غزة

صحة غزة: الوضع الوبائي في جميع المناطق حذر جدًا.. محافظة الشمال تتصدر تتصدر الإصابات

الصحة : تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" داخل قطاع غزة

تحليلات : اختلاف كبير بين إسرائيل والإمارات والاتفاق لصالح الأعمال

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تصدر تعميما مهما للمواطنين بخصوص نتائج عينات كورونا

860x484 (9)

كوشنر: خيارات الضم لا تزال مفتوحة.. ولن نلاحق الفلسطينيين حتى يعودوا إلى طاولة المفاوضات

سلطة النقد: لن يتم الخصم من الدفعة المحولة عن راتب شهر تموز لموظفي القطاع العام

وزيرة الصحة : 7 حالات وفاة و875 إصابة بفايروس كورونا وتعافي 1031 مصاباً

اشتية: هبوط طائرة إسرائيلية في الإمارات "مؤلم جدًا" والوفد الوزاري يتوجه لغزة الجمعة