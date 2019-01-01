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تجديد الاعتماد الدولي ABET لتسعة برامج هندسية في جامعة النجاح

الإثنين 31 أغسطس 2020 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجديد الاعتماد الدولي ABET لتسعة برامج هندسية في جامعة النجاح


نابلس /سما/

حصلت جامعة النّجاح الوطنيّة على تجديد اعتماد ABET للبرامج الهندسية التسعة في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات من هيئة الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا العالمية الأمريكية ABET.

والبرامج التسعة هي: هندسة البناء، وهندسة الحاسوب، والهندسة الصناعية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الميكاترونكس، والهندسة المدنيّة، والهندسة الكيميائية، والهندسة الكهربائيّة، وهندسة الاتّصالات.

وجاء هذا الاعتماد بعد قيام وفد من هيئة اعتماد ABET في عام 2019 بتقييم البرامج الهندسية التسعة عن بعد.

وتهدف معايير الاعتماد الأكاديمي إلى ضبط الجودة، وضمان التحسين المستمر للتعليم الهندسي ليلبّي احتياجات أصحاب العلاقة في سوق العمل.

وتشمل المعايير الهندسية التي يتم تقييمها ثمانية عناصر تتعلق بالطلبة، وأهداف البرامج التعليميّة، ومخرجات الطلبة، وطرق تقويمها، إضافة إلى عملية التّطوير المستمر في البرامج ، ومناهج التّعليم، ومراعاة الحداثة في الوسائل التّعليميّة، وتوافر العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الكفاءة العالية في التخصصات الفرعية للبرامج، ووجود التجهيزات والإمكانات المناسبة للعملية التعليمية من قاعات دراسية ومختبرات وتجهيزات حاسوبية ومعلوماتية، وتوفر الدعم المؤسسي، والموارد المالية، والقيادة البنّاءة؛ ضماناً لجودة البرامج واستمراريتها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الجامعة في الحصول على الاعتمادات الدولية والتطوير المستمر، وتحسين جودة العملية الأكاديمية، والنهوض بها للعالمية، انطلاقاً من رؤيتها في تحسين جودة العمليّة الأكاديميّة، والرّقي بالبرامج الدراسيّة والخطط التطويريّة.

#جامعة النجاح

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