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القبض على شخص متهم بقضايا إطلاق نار في جنين

الإثنين 31 أغسطس 2020 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على شخص متهم بقضايا إطلاق نار في جنين


جنين /سما/

قبضت الشرطة بمساندة الأمن الوطني على شخص متهم بقضايا إطلاق نار في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه بعد رصد ومتابعة شخص من سكان محافظة جنين مطلوب للنيابة العامة ومتهم بعدد من قضايا إطلاق النار وردت معلومات لفرع المباحث العامة عن تواجد المشتبه به داخل منزله، حيث تم استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة وتحركت قوة من فرع المباحث العامة تساندها قوة من الشرطة الخاصة والأمن الوطني إلى منزله.

وبتفتيش المنزل أصولاً، تم ضبط ( 72 ) طلقة ( ام 16)، وجعبة حجم صغير، ومقبضي سلاح ، ومخزن (ام 16)، وعلاقة مخازن، وجراب مسدس، وكشاف رأس، وأخمس (ام 16)، وقنبلة يدوية.

وأضافت، إن المشتبه به مطلوب للنيابة العامة ومتهم بعدد من قضايا إطلاق النار كما قام بإجبار مواطنين على مغادرة منازلهم تحت التهديد.

وأكدت أنه تم التحرز على المضبوطات وتوقيف المشتبه به لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى جهة الاختصاص أصولاً.

#الشرطة #جنين

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