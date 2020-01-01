  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

حادثة غريبة.. سيدة تبتلع أفعى عملاقة أثناء نومها

الإثنين 31 أغسطس 2020 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
حادثة غريبة.. سيدة تبتلع أفعى عملاقة أثناء نومها


سما /وكالات/

 أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الاثنين، لحظة إخراج ثعبان يصل طوله لأربعة أقدام، من فم سيدة روسية.

ووفق الصحيفة البريطانية، فقد دخل الثعبان إلى فم السيدة أثناء نومها في حديقة منزلها الواقع بقرية ليفاشي في داغستان.

ونقلت السيدة التي لم يكشف عن اسمها إلى المستشفى بعدما شعرت بآلام في بطنها، حيث خضعت للتخدير قبل إخراج الثعبان العملاق.

واستخدم في العملية أنبوب لسحب الثعبان الذي لم تبيّن التقارير المحلية إن ظلّ على قيد الحياة، أو المدة التي قضاها داخل جسد "السيدة النائمة".

ولم تعلّق وزارة الصحة بداغستان على الحادثة، إلا أن تقارير أشارت إلى انتشار ظاهرة دخول أفاعي لأفواه السكان المحليين أثناء نومهم خارج منازلهم في هذه الجمهورية الروسية خلال فصل الصيف الحار.

وشكّك عدد ممن شاهدوا الفيديو بصحته، حيث قال بعضهم إن الثعبان ليس إلا دودة طويلة، في حين نفى آخرون إمكانية دخول مثل هذا الحيوان للفم دون أن يشعر الشخص بذلك.

#غرائب #سيدة تبتلع أفعى عملاقة أثناء نومها #منوعات

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: داخلية غزة توضح إجراءات صرف الرواتب والمخصصات المالية لموظفي السلطة

وزير صحة فلسطيني سابق يُقدم وصفات للوقاية من "كورونا"

ابو حسنة: استنئاف توزيع المساعدات الغذائية على اللاجئين بغزة الاسبوع المقبل

السفير العمادي: اتصالات حثيثة وجهود مستمرة من أجل التوصل لتهدئة في غزة

صحة غزة: الوضع الوبائي في جميع المناطق حذر جدًا.. محافظة الشمال تتصدر تتصدر الإصابات

الصحة : تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" داخل قطاع غزة

تحليلات : اختلاف كبير بين إسرائيل والإمارات والاتفاق لصالح الأعمال

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تصدر تعميما مهما للمواطنين بخصوص نتائج عينات كورونا

860x484 (9)

كوشنر: خيارات الضم لا تزال مفتوحة.. ولن نلاحق الفلسطينيين حتى يعودوا إلى طاولة المفاوضات

سلطة النقد: لن يتم الخصم من الدفعة المحولة عن راتب شهر تموز لموظفي القطاع العام

وزيرة الصحة : 7 حالات وفاة و875 إصابة بفايروس كورونا وتعافي 1031 مصاباً

اشتية: هبوط طائرة إسرائيلية في الإمارات "مؤلم جدًا" والوفد الوزاري يتوجه لغزة الجمعة