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اعلام اسرائيلي: رصد إطلاق 278 مجموعة من البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات الغلاف

الإثنين 31 أغسطس 2020 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعلام اسرائيلي: رصد إطلاق 278 مجموعة من البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات الغلاف


غزة /سما/

اندلعت في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، حتى عصر اليوم الإثنين، عشرات الحرائق جراء البالونات المتفجرة التي يطلقها الشبان رفضًا للحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 13 عامًا.

ومنذ صباح اليوم رصد إطلاق 278 مجموعة من البالونات الحرقة والمفخخة من قطاع غزة، وفق ما ذكره موقع 0404 الإسرائيلي.

وأوضح الموقع، أنه من تلك الدفعات انفج نحو 16 في منطقة اللواء الشمالي لفرقة غزة، و13 في اللواء الجنوبي، و18 داخل حدود القطاع.

وأشارت إلى أن باقي المجموعات كانت بالونات حارقة تسبب بعضها باندلاع 17 حريقًا حتى لحظة كتابة الخبر.

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