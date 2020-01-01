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داخلية غزة: أنهينا فصل محافظات غزة عن بعضها البعض وتقسيمها لمربعات

الإثنين 31 أغسطس 2020 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة: أنهينا فصل محافظات غزة عن بعضها البعض وتقسيمها لمربعات


غزة /سما/

 أكد الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، أن الوزارة أتمت فصل كافة محافظات قطاع غزة عن بعضها البعض وتم تقسيم المحافظات إلى مربعات، من أجل الحد من الحركة ومنع تفشي الفيروس بشكل أكبر داخل القطاع.

وأوضح البزم في مقابلة نشرتها الوزارة على موقعها الالكتروني، أن وزارة الداخلية بغزة تواصل اتخاذ الاجراءات اللازمة في اطار مواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث يستمر فرض حظر التجوال لليوم السابع على التوالي.

وأضاف: "الوزارة مستمر بكل الاجراءات اللازمة في اطار حماية ابناء شعبنا الفلسطيني، في ظل هذه الظروف الصعبة".

#اياد البزم #الداخلية بغزة #فيروس كورونا

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