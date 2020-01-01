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سلطة النقد: لن يتم الخصم من الدفعة المحولة عن راتب شهر تموز لموظفي القطاع العام

الإثنين 31 أغسطس 2020 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة النقد: لن يتم الخصم من الدفعة المحولة عن راتب شهر تموز لموظفي القطاع العام


رام الله /سما/

أكد  محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، اليوم، أنه لن يتم الخصم من الدفعة المحولة عن راتب شهر 07/2020 لموظفي القطاع العام المقترضين من المصارف.

وأوضح الشوا بأن سلطة النقد أصدرت تعليماتها للمصارف بعدم خصم الأقساط المستحقة من الدفعة المحولة،  مع العمل على إعادة توزيع قيمة القسط المستحق على أقساط عمر القرض دون استيفاء أية رسوم أوعمولات أو فوائد بما يشمل الفائدة التعاقدية. 

وبين الشوا أن هذه التعليمات تأتي بهدف التخفيف من الاثار الاقتصادية للأزمة الحالية وأزمة فايروس كورونا، ومراعاة لظروف موظفي القطاع العام.

#عزام الشوا #سلطة النقد #رواتب الموظفين #خصومات #البنوك

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