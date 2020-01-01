غزة: إجراءات مشددة للحفاظ على المستشفيات آمنة

غزة /سما/

قال محمد أبو سلمية رئيس لجنة الطوارئ بمحافظة غزة، اليوم الإثنين، إن إجراءات مشددة اتخذت للحفاظ على المستشفيات آمنة في ظل جائحة كورونا.

وأوضح أبو سلمية في تصريح صحافي له، إن هدف الإجراءات المشددة بالمستشفيات والمرافق الصحية، الحفاظ عليها آمنة لتقدم الخدمات في ظل جائحة كورونا الحالية.

وبين أنه من ضمن الإجراءات تخصيص نقاط فرز في العيادات الخارجية بمجمع الشفاء الطبي لفحص المرضى قبيل وصولهم إلى أقسام المستشفيات لتلقي العلاج.

وأشار إلى أنه من ضمن الإجراءات منع الزيارات للمرافق الصحية والمرافقين ومنع الاختلاط بين العاملين في الأقسام المختلفة، إلى جانب الزام كافة العاملين والمرضى بارتداء الكمامات.