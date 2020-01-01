كوشنر: خيارات الضم لا تزال مفتوحة.. ولن نلاحق الفلسطينيين حتى يعودوا إلى طاولة المفاوضات

القدس المحتلة /سما/

أكد جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أنه تم تعليق تنفيذ خطة الضم، لإتاحة الفرصة أمام إنجاح الاتفاق مع الإمارات، وتوقيعه.

وقال كوشنر في حديث للصحفيين الإسرائيليين الذين رافقوه على متن الرحلة الجوية التي هبطت منذ وقت قصير في أبو ظبي، إن خيارات الرئيس دونالد ترامب ستبقى مفتوحة بشأن خطة الضم.

وأضاف: "تركيزنا وتركيز إسرائيل الآن على تحقيق الصفقة التي توصلنا إليها، هذه فرصة عظيمة ونحن بحاجة إلى التركيز عليها، لكن الرئيس ترامب يحب إبقاء الخيارات مفتوحة".

وتابع: "نحن لن نلاحق الفلسطينيين حتى يعودوا إلى طاولة المفاوضات، الرئيس ترامب لن يدفع لأحد مقابل لقاء، عندما يكونوا مستعدين للعودة سيعودون لوحدهم، لن نضغط عليهم ولن ندفع لهم". كما نقل عنه المراسل السياسي الإسرائيلي باراك رافيد.

وجدد المسؤول الأميركي، وصفه للرحلة باتجاه الإمارات بأنها تاريخية، مشيدًا بموافقة السعودية بمرور الطائرة من أجوائها، واعتبر ذلك اختراقًا مهمًا لما يجري حاليًا من تغير في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيناقش مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الفترة المقبلة قضية عقد صفقة طائرات الشبح "اف 35" وبيعها للإمارات.

وقال كوشنر: إنه خلال لقائه أمس مع نتنياهو، فهم أن الأخير يثق تمامًا بالرئيس ترامب وأنه سيفعل ما هو صحيح للدفاع عن إسرائيل، وسيبقى على ميزة التفوق النوعي لها.