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اقتصاد غزة: استقرار أسعار السلع في الأسواق

الإثنين 31 أغسطس 2020 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
اقتصاد غزة: استقرار أسعار السلع في الأسواق


غزة /سما/

 أعلنت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، اليوم الاثنين، استقرار أسعار السلع والمواد التموينية في الأسواق والمحلات التجارية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الاستقرار النسبي في السلع التموينية يعود للجهود التي تقوم بها طواقمها على مدارس الساعة خلال التفتيش والرقابة على الأسواق والمحال والمولات التجارية.

وبينت أن طواقمها نظمت 147 جولة وزيارة تفتيشية، تم خلالها تحرير 45 محضر ضبط لتجار مخالفين قاموا برفع الأسعار في جميع محافظات قطاع غزة، وتحرير محضر ضبط بحق أحد أصحاب محلات الصرافة بسبب استغلال المواطنين في عملية صراف الدولار.

وأشارت إلى أنه تم استقبال 890 بلاغًا واستفسارًا، عبر الخط المجاني للوزارة وارقام هواتف المكاتب الفرعية، وتم التعامل مع جميع البلاغات حسب جهات الاختصاص.

ولفتت إلى أن طواقمها وبالتنسيق مع محافظ شرطة البلديات في كافة المحافظات، منحت موزعي البضائع والسلع التموينية اذونات بالتجول وتوزيع البضائع على المحلات والمولات التجارية ليتمكن المواطنين من التسوق وشراء احتياجاتهم، ضمن إجراءات الأمن والسلامة الصحية.

#غزة #وزارة الاقتصاد #السلع

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