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الفنان السعودي خالد الرفاعي يدخل العناية المركزة

الإثنين 31 أغسطس 2020 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفنان السعودي خالد الرفاعي يدخل العناية المركزة


وكالات / سما /

تعرض الفنان السعودي خالد الرفاعي، اليوم الإثنين، لوعكة صحية دخا على إثرها العناية الصحية المركزة.

وقال الفنان فيصل الشعيب عبر حسابه في ”تويتر“، في معلومات لا يمكن التحقق منها، أن ”الرفاعي“ دخل المستشفى إثر إصابته بفيروس ” كورونا “.

ويعاني الرفاعي منذ سنوات من سرطان الرئة، حيث ناشد إعلاميون وفنانون آنذاك مساعدته في العلاج، بدعوى عدم تمكنه من دفع تكاليفه.

وقال الصحفي نواف العتيبي مستذكرا محطات الفنان الرفاعي: ”فنان قدم الكثير للتلفزيون السعودي على مدار مشواره الطويل، ينتظر الآن الدعوات والدعم لاستكمال علاجه بعد إصابته بمرض السرطان، إنه الفنان خالد الرفاعي نسأل الله له الشفاء العاجل في ليالي هذا الشهر الكريم“.

والجدير بالذكر ان الفنان الرفاعي بدأ مشواره الفني في بداية الثمانينيات، حيث شارك في العديد من المسرحيات والمسلسلات، وظهر -أيضا- في برامج الكاميرا الخفية، وهو متزوج ولديه ابنة وحيدة.

#خالد الرفاعي

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