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التربية تتسلم مشروع إنشاء مدرسة القرارة في قطاع غزة

الإثنين 31 أغسطس 2020 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

تسلّمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للأبنية، مشروع إنشاء وتشطيب مدرسة القرارة الثانوية للذكور في مديرية تربية خان يونس، بدعم من سلة التمويل المشتركJFA  والتي تضم كلاً من: (ألمانيا، وفنلندا، وأيرلندا، والنرويج)، إذ بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع مليون و590 ألف دولار؛ شاملة للأثاث والأجهزة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، اليوم الاثنين، أن المدرسة تتكون من 24 غرفة صفية، وغرف إدارية، ومختبرات متخصصة، وصالة متعددة الأغراض، ومناطق خضراء مزروعة وساحات ومرافق، وهي تستوعب حوالي 960 طالبا.

ولفتت إلى أن تصميم المشروع راعى جميع متطلبات ومعايير البناء الأخضر المستدام؛ الذي تسعى الوزارة لتعزيزه دائماً في مشاريعها، بما يسهم توفير تعليمي نوعي؛ ضمن بيئة مدرسية مريحة وجاذبة.

وأكد وزير التربية والتعليم مروان عورتاني أن تشييد هذه المدرسة يأتي استمراراً للجهود المبذولة من الوزارة لتعزيز دعم العملية التعليمية وتحسين البُنية التحتية للمدارس في قطاع غزة،  والتزاماً من الوزارة بتوفير التعليم النوعي، بما يسهم في توفير البيئة المدرسية الجاذبة والمحفزة للطلبة؛ وحل مشكلة الاكتظاظ في الصفوف.

وشدّد على أن الوزارة ستواصل تشييد المدارس النموذجية لخدمة التعليم في القطاع وعموم فلسطين، لافتاً إلى أنه تم تسلم أعمال إنشاء خمس مدارس جديدة وتوسعة مدرستين في قطاع غزة، بحيث تشتمل جميعها على 141 غرفة صفية ومرافق.

#التربية والتعليم

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