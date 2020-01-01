الاحتلال يقتحم قرية كيسان شرق بيت لحم ويعتدي على مواطنين

بيت لحم / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، قرية كيسان شرق بيت لحم، واعتدت على المواطنين بالضرب.

وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال ، بأن قوة إسرائيلية اقتحمت القرية وسط اجراءات أمنية مكثفة تخلله اعلان عبر مكبرات الصوت التزام المواطنين منازلهم .

وأضاف أن جنود الاحتلال قاموا بايقاف عدد من المواطنين كانوا يسيرون في شوارع القرية واحتجزوهم لساعتين، واعتدوا عليهم بالضرب عرف من بينهم خلف عبيات (35 عاما).

وأشار غزال الى أن القرية تشهد في الفترة الأخيرة هجمة شرسة بحق المواطن وممتلكاته من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، آخرها مسيرة للمستوطنين وسط القرية ومنع الرعاة من الاقتراب من الشارع الرئيسي .