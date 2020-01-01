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الاحتلال يجبر شقيقين على هدم منزليهما شمال القدس

الإثنين 31 أغسطس 2020 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

شرع الشقيقان عبد السلام وعدي الرازم، اليوم الاثنين، بهدم منزليهما في حي الأشقرية ببلدة بيت حنينا شمال القدس، لتجنب الغرامات الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال بعد قيامها بهدم المنزل.

ويعيش في المنزلين عائلتان مكونان من 9 أفراد، وتبلغ مساحة كل منزل 65 مترا مربعا، وتم إخطارهما بالهدم من قبل بلدية الاحتلال بحجة البناء بدون ترخيص.

وتستهدف بلدية الاحتلال منازل ومنشآت الفلسطينيين في القدس بهدمها، ولا تسمح لهم بالبناء في الأحياء العربية أو التوسعة بدعوى عدم حصولهم على تراخيص منها، علما أنها لا تُعطي التراخيص بسهولة كما أنها تحتاج إلى مئات آلاف الشواقل للحصول عليها.

#الاحتلال

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