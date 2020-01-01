وزيرة الصحة : 7 حالات وفاة و875 إصابة بفايروس كورونا وتعافي 1031 مصاباً

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 7 حالات وفاة و875 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 1031 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد إجراء 4433 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبينت الوزيرة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 68.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.8%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأضافت في بيان صحافي أن حالات الوفاة سجلت في مدينة القدس (4 حالات)، وقطاع غزة ورام الله وقلقيلية.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت على النحو التالي: محافظة الخليل (249)، محافظة نابلس (11)، محافظة بيت لحم (18)، محافظة قلقيلية (20)، محافظة رام الله والبيرة (52)، جنين (6)، أريحا والأغوار (23)، محافظة سلفيت (1)، محافظة طولكرم (1)، طوباس (2)، قطاع غزة (99)، ضواحي القدس (43)، مدينة القدس (350).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: مدينة القدس (762)، أريحا والأغوار (9)، محافظة جنين (2)، محافظة نابلس (68)، محافظة الخليل (190).

ولفتت الوزيرة إلى وجود 31 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.