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آيفون 12 المنتظر يحضر مفاجأة لعشاق "آبل"

الإثنين 31 أغسطس 2020 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
آيفون 12 المنتظر يحضر مفاجأة لعشاق "آبل"


وكالات / سما /

بعد أن كثرت الأحاديث عن طرح شركة "آبل" الأمريكية هواتف بأسعار مغرية من أجل رفع مبيعاتها في العام 2020، أكد موقع "فوربس" أن هاتف آيفون 12 سيكون الأغلى على الإطلاق.

وبحسب التسريبات سيكون ثمن هاتف "آيفون 12" بشاشة 5.4 بوصة، 749 دولارا، و"آيفون 12 بلاس" بشاشة 6.1 بوصة بسعر 849 دولاراً، و1099 دولارا لـ"آيفون 12 برو" بشاشة 6.1 بوصلة، ليصل ثمن "آيفون 12 برو ماكس" بشاشة 6.7 بوصة إلى 1199 دولاراً ليكون الأثمن.

ومن المتوقع بحسب موقع "فوربس" أن يرتفع سعر آيفون الجديد حوالي 150 دولاراً عن ما كان متوقع.

وقررت الشركة أن تكتفي بتقديم كابل الشحن ونقل البيانات "يو إس بي" فقط إلى جانب الهاتف، وبهذه الطريقة يكون المشتري مجبر على شراء الشاحن بشكل منفصل.

وتدرس أيضاً إمكانية عدم تقديم سماعات "إير بود" للمشترين. وأيضا قامت الشركة بخفض طاقة البطارية.

وكانت الشركة العالمية قد أعلنت رسمياً تأجيل موعد إطلاق "آيفون 12" حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل بعد أن تسبب فيروس كورونا الجديد الذي اجتاح العالم أجمع إلى تعطيل سلسلة التوريد العالمية، وجاء هذا الإعلان بعد أن كثرت الشائعات عن إطلاقه في أكتوبر الحالي.

وأوعز البعض السبب في ارتفاع بالأسعار إلى قرار الشركة العالمية بتبديل شاشات الهاتف من "إل سي دي" إلى "أوليد" والتي تعد أكثر تطورا وأكثر كلفة. وآخرون اعتبروا أن سببها يعود إلى تزويد آيفون الجديد بشبكة "الجيل الخامس" وبحسب المعلومات فإن هذه الرقاقة باهظة الثمن.

ومن المقرر أن تكشف الشركة خلال حدثها السنوي عن 9 منتجات إلكترونية جديدة، وأبرزها إلى جانب آيفون 12، الجيل السادس من ساعات "آبل واتش" الذكية.

#آبل #آيفون

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