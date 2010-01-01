  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

الظاهرية يكشف عن مديره الفني الجديد

الإثنين 31 أغسطس 2020 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الظاهرية يكشف عن مديره الفني الجديد


الخليل / سما /

كشف نادي شباب الظاهرية, الصاعد حديثا لدوري المحترفين بالضفة المحتلة, عن مديره الفني الجديد, استعدادا للموسم القادم 2020-2021.

وأكد الظاهرية, أن فادي لافي سيتولى تدريب الفريق في الموسم الجديد, المقرر انطلاقه في 25 سبتمبر القادم.

ويملك لافي أكثر من تجربة في التدريب منذ اعتزاله اللعب قبل عدة مواسم، إذ سبق له أن درّب مركز شباب بلاطة، فيما كان السموع آخر تجاربه في الموسم الماضي، لكنه لم يكمل المشوار مع الفريق.

وتسعى الإدارة الجديدة للظاهرية، لترتيب أوراق الفريق، لعدم تكرار ما حدث معه قبل موسمين عندما هبط من المحترفين للمحترفين الجزئي للمرة الأولى منذ تطبيق الاحتراف.

ويعتبر الظاهرية ثاني الأندية الأكثر تتويجا بلقب دوري المحترفين منذ تطبيق الاحتراف عام 2010، إذ سبق له أن توج بلقب دوري المحترفين مرتين موسمين 2012-2013، و2014-2015.

#شباب الظاهرية #فادي لافي

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: داخلية غزة توضح إجراءات صرف الرواتب والمخصصات المالية لموظفي السلطة

السلطة تقرر صرف رواتب موظفيها في غزة والضفة الثلاثاء القادم بهذه النسبة ..

وزير صحة فلسطيني سابق يُقدم وصفات للوقاية من "كورونا"

سعوديون غاضبون يطالبون بطرد علي جابر من MBC

ابو حسنة: استنئاف توزيع المساعدات الغذائية على اللاجئين بغزة الاسبوع المقبل

السفير العمادي: اتصالات حثيثة وجهود مستمرة من أجل التوصل لتهدئة في غزة

صحة غزة: الوضع الوبائي في جميع المناطق حذر جدًا.. محافظة الشمال تتصدر تتصدر الإصابات

الأخبار الرئيسية

اشتية: هبوط طائرة إسرائيلية في الإمارات "مؤلم جدًا" والوفد الوزاري يتوجه لغزة الجمعة

الصحة : تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" داخل قطاع غزة

حماس تهدد: إذا فشلت جهود الوسطاء فسيعيش الاحتلال حصاراً في قلب الملاجئ

20200831082505

تحليلات : اختلاف كبير بين إسرائيل والإمارات والاتفاق لصالح الأعمال

الغارديان" تنشر القصة الكاملة للمهندس الخائن الذي ساعد عصابات صهيونية على اقتحام سجن عكا