الظاهرية يكشف عن مديره الفني الجديد

الخليل / سما /

كشف نادي شباب الظاهرية, الصاعد حديثا لدوري المحترفين بالضفة المحتلة, عن مديره الفني الجديد, استعدادا للموسم القادم 2020-2021.

وأكد الظاهرية, أن فادي لافي سيتولى تدريب الفريق في الموسم الجديد, المقرر انطلاقه في 25 سبتمبر القادم.

ويملك لافي أكثر من تجربة في التدريب منذ اعتزاله اللعب قبل عدة مواسم، إذ سبق له أن درّب مركز شباب بلاطة، فيما كان السموع آخر تجاربه في الموسم الماضي، لكنه لم يكمل المشوار مع الفريق.

وتسعى الإدارة الجديدة للظاهرية، لترتيب أوراق الفريق، لعدم تكرار ما حدث معه قبل موسمين عندما هبط من المحترفين للمحترفين الجزئي للمرة الأولى منذ تطبيق الاحتراف.

ويعتبر الظاهرية ثاني الأندية الأكثر تتويجا بلقب دوري المحترفين منذ تطبيق الاحتراف عام 2010، إذ سبق له أن توج بلقب دوري المحترفين مرتين موسمين 2012-2013، و2014-2015.