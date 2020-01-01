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صورة : صحفي من غزة يعلن اصابته بفيروس كورونا

الإثنين 31 أغسطس 2020 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة : صحفي من غزة يعلن اصابته بفيروس كورونا


غزة / سما /

 أعلن المذيع في إذاعة القدس المحلية بقطاع غزة محمد قنيطة، اليوم الإثنين، إصابته بفيروس كورونا.

ودعا قنيطة في منشور له عبر حسابه في فيسبوك، مخالطيه ممن ظهرت عليهم أي أعراض من المرض، إلى ضرورة الاتصال برقم الطوارئ التابع لوزارة الصحة بغزة.

وأشار قنيطة إلى أن حالته الصحية جيدة.

 أعلن المذيع في إذاعة القدس المحلية بقطاع غزة محمد قنيطة، اليوم الإثنين، إصابته بفيروس كورونا.

ودعا قنيطة في منشور له عبر حسابه في فيسبوك، مخالطيه ممن ظهرت عليهم أي أعراض من المرض، إلى ضرورة الاتصال برقم الطوارئ التابع لوزارة الصحة بغزة.

وأشار قنيطة إلى أن حالته الصحية جيدة.

#محمد قنيطة #صحفي #غزة #فيروس كورونا
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