ميلان يخطف "بيرلو الجديد" من الإنتر

وكالات / سما /

أكدت تقارير صحافية إيطالية, أن نادي ميلان حسم صفقة التعاقد مع ساندرو تونالي لاعب بريشيا خلال "الميركاتو" الصيفي الحالي، بعدما كان على أعتاب الانتقال إلى غريمه التقليدي إنتر ميلان.

وكان الإنتر قد أتم منذ أبريل الماضي اتفاقه مع تونالي على الانضمام إليه في "الميركاتو" الصيفي، وتبقى فقط حسم الأمور مع ناديه، قبل أن تتبدل الأوضاع في الأيام الأخيرة.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية, أن ميلان أتم اتفاقه مع اللاعب وناديه على الانتقال إليه على سبيل الإعارة مدة موسم واحد مقابل 10 ملايين يورو، مع بند يتضمن خيار الشراء الموسم المقبل مقابل 20 مليون يورو.

وأوضحت "سكاي سبورت", أن باولو مالديني المدير الرياضي لـ"الروسونيري" تواصل مع ماسيمو سيلينو رئيس نادي بريشيا، واتفق معه على تفاصيل صفقة ضم اللاعب الملقب بـ"بيرلو الجديد"، والتي سيتم الإعلان عنها سميا خلال الساعات المقبل.

ولفت تونالي الأنظار بقوة خلال النسخة الأخيرة من الدوري الإيطالي بعد الأداء المميز الذي قدمه مع بريشيا، رغم عدم قدرته على إنقاذه من الهبوط، إذ أظهر مهارات مميزة كلاعب وسط قادر على الربط بين الدفاع والهجوم، ما دعا الكثيرون لتشبيهه بـ"بيرلو" نجم منتخب إيطاليا وميلان والإنتر ويوفنتوس السابق.