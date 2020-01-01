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ليفاندوفسكي يتربع على عرش لاعبي ألمانيا

الإثنين 31 أغسطس 2020 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفاندوفسكي يتربع على عرش لاعبي ألمانيا


وكالات / سما /

أعلنت مجلة "كيكر" الألمانية المتخصصة في شؤون كرة القدم، اختيار البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ وهداف دوري أبطال أوروبا والبوندسيلغا أفضل لاعب في العام 2020 في ألمانيا، بحسب استفتاء للصحافيين الرياضيين في البلاد.

وحاز  الدولي البولندني البالغ من العمر 31 عاما على 276 صوتا في المركز الأول بفارق كبير عن زميليه توماس مولر (54 صوتا)، وجوشوا كيميتش (49 صوتا).

وقاد ليفاندوفسكي فريقه لتحقيق ثلاثية تاريخية بعد الفوز بمسابقتي الدوري والكأس المحليتين ودوري أبطال أوروبا.

وقال ليفاندوفسكي الذي تم تمديده تعاقده في بايرن هذا الموسم حتى عام 2023 في تصريح لـ"كيكر" "أنا فخور جدا. التوقعات تتزايد وأحاول كل عام تجاوزها". حسبما نقلت "فرانس برس".

وعاش ليفاندوفسكي هذا العام أفضل فترة له في مسيرته الكروية على الإطلاق، اذ سجّل 55 هدفا، لكنه لن يكون قادرا على المنافسة على جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها سنوية مجلة "فرانس فوتبول" بعدما أعلنت هذه الأخيرة في يوليو الماضي أنها لن تمنح جائزتها هذا العام نظرا للظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد ما أدى عن تعليق النشاط الكروي لفترات متفاوتة حول العالم،  أو إلى أيقاف المسابقات أو إلغائها في بعض الدول.

وسيتحول اهتمام ليفاندوفسكي للحصول على جائزة "الأفضل" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعدما أضاع أيضا فرصة الحصول على لقب هداف أوروبا "الحذاء الذهبي" الذي ذهب للإيطالي تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو في المرحلة الأخيرة من الدوري الإيطالي لتسجيله 35 هدفا في الموسم بفارق هدف واحد فقط عن لاعب البافاري.

وقال مدرب بايرن هانزي فليك الفائز بدوره بجائزة أفضل مدرب "لا أرى اي لاعب آخر يستحق الحصول على لقب أفضل لاعب لعام 2020" على صعيد العالم في اشارة إلى ليفاندوفسكي.

كما فازت الدنماركية بيرنيل هاردر لاعبة فولفسبورغ بجائزة أفضل لاعب في العام.

#ليفاندوفسكي #بايرن ميونخ #ألمانيا

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