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نصيحة لميسي بالانتقال إلى سان جيرمان بدلاً من السيتي

الإثنين 31 أغسطس 2020 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصيحة لميسي بالانتقال إلى سان جيرمان بدلاً من السيتي


وكالات / سما /

وضع ليونيل ميسي، نجم برشلونة، قدماً ونصف القدم خارج كامب نو، وذلك بعدما أبلغ إدارة جوسيب ماريا بارتوميو برغبته في الرحيل عن الفريق الكتالوني خلال الصيف الحالي.

ويبدو أن ميسي سئِم من جميع المشاكل المحيطة ببرشلونة خلال الفترة الأخيرة، كما أنه ضاق ذرعاً من التخطيط الرياضي السيئ لإدارة البارسا بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو.

ويدنو ميسي من الانضمام إلى مانشستر سيتي، حيث هناك عدة أسباب تدفعه لاختيار هذه الوجهة، ومن أبرزها توفر مشروع رياضي فائز، بالإضافة إلى وجود بيب جوارديولا، وهو المدرب الذي نجح في اكتشاف أفضل ما لدى البولجا.

وقال إيزيكيل دانجيلو لاعب مانشستر سيتي السابق، في تصريح نقلته صحيفة (سبورت) الإسبانية: “مانشستر مدينة باردة والمنازل كلها متشابهة. إنها مختلفة عما اعتدنا عليه. لقد سنحت لي الفرصة للتواجد في برشلونة وهما مدينتان مختلفتان للغاية”.

وأضاف: “بالنسبة للجماهير، في إنجلترا هم محترمون جداً ولا يصرخون كثيراً، ولكن سيكون الأمر أكثر إثارة إذا قمنا بمقارنة المباريات بين إنجلترا وإسبانيا”.

وتابع: “لو كان ميسي أعزباُ كنت سأخبره بألا يذهب إلى مانشستر، لكنه متزوج ولديه عائلته، دعه يجرب التجربة، سيُساعده ذلك على رؤية أسلوب لعب آخر، والتعرف على زملاء جدد. وربما هو لم يعد يشعر بالسعادة في مدينة برشلونة”.

وواصل: “إذا كان يعتقد أن سعادته موجودة في إنجلترا، دعه يذهب، لكن الطقس لن يُرضيه. وأنصحه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، فهناك سيكون لديه الكثير من المرح”.

#مانشستر سيتي #ميسي #باريس سان جيرمان

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