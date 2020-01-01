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مانشستر يونايتد يتفق مع أياكس على ضم فان دي بيك

الإثنين 31 أغسطس 2020 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يتفق مع أياكس على ضم فان دي بيك


وكالات / سما /

توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق مع نظيره الهولندي أياكس أمستردام من أجل الحصول على توقيع الهولندي دوني فان دي بيك في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

و ذكرت شبكة NOS الهولندية ، اليوم الأحد ، أن الاتفاق تم بين الناديين على القيمة المالية للصفقة دون أن تكشف عنها.

و يتبقى بذلك اتفاق اللاعب على البنود الشخصية في عقده مع مانشستر يونايتد، قبل الإعلان الرسمي عن ضمه خلال الساعات المقبلة وفقاً لما تشير إليه أغلب التوقعات.

و وصفت الشبكة المذكورة ، الصفقة ، بأنها تمت بعد اتفاق الطرفين ، خاصةً في ظل ميل اللاعب لفكرة الذهاب للأولد ترافورد في الفترة المقبلة.

و أخبر متوسط ميدان أياكس زملائه في الفريق بالفعل برغبته في الرحيل إلى اليونايتد ما يعني أن الصفقة وصلت إلى طريق مسدود.

و أوضحت NOS أن اللاعب كان يريد الذهاب لبرشلونة الإسباني في المقام الأول ، للعمل مع مواطنه رونالد كومان، و انتظر تحرك النادي الكتالوني بالفعل لضمه ، لكن ذلك لم يحدث بسبب رؤية البارسا أن الصفقة باهظة الثمن.

#مانشستر يونايتد #فان دي بيك #أياكس

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