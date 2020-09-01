التربية تعلن نتائج الدورة الثانية لامتحان الثانوية العامة

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين، نتائج الدورة الثانية لامتحان الثانوية العامة للعام 2020 من خلال الموقع الإلكتروني www.psge.ps .

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن كشوف العلامات لطلبة المحافظات الشمالية ستوزّع اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء 1/9/2020 وفقَ ترتيبٍ خاصٍ في مديريات التربية؛ بما يضمن إجراءات السلامة العامة، فيما سيتم لاحقاً تحديد موعدٍ مناسبٍ لتوزيع كشوف العلامات لطلبة المحافظات الجنوبية.

وبيّنت أنه تقدم لهذه الدورة، والتي تعقد بغرض التحسين أو الاستكمال، (16649) مشتركاً/ة في مختلف الفروع من كافة محافظات الوطن، نجح منهم (11414) مشتركاً/ة، إذ بلغت نسبة النجاح العامة في هذه الدورة (65.68%)، وبلغت نسبة النجاح في الفرع الأدبي (66.73%)، وفي الفرع العلمي (76.46%)، وفي فرع الريادة والأعمال (59.22%).

وقالت التربية إنه تقدم لهذه الدورة بغرض التحسين (2250) مشتركاً/ة من الطلبة الذين نجحوا في الدورة الأولى، لرفع معدلاتهم، وقد استطاع (1767) طالباً/ة منهم تحسين معدلاتهم، مشيرةً إلى أنها ستعقد الدورة الثالثة من امتحان الثانوية العامة في موعدها في شهر 12.

وشكرت التربية المؤسسات والهيئات والوزارات ومؤسسات مجتمع المدني والخاصة والشركات والمتطوعين الذين كان لهم دور رائد وكبير لإنجاح هذه الدورة أسوة بالدورة السابقة؛ خاصةً في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا.