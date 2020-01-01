"الشخرة" : الوضع الوبائي بغزة في تصاعد خطير ومستقر في الضفة والقدس

غزة/سما/

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، إن الوضع الوبائي في الضفة الغربية والقدس لازال مستقراً حتى اللحظة، فيما يشهد قطاع غزة وضعًا خطيرًا نظراً لكونه منطقة مغلقة ومزدحمة بالسكان.

وبيّن "الشخرة" في حديثٍ إذاعي، أن الأعداد في قطاع غزة تزداد بشكلٍ كبير وعلى نطاقٍ واسع، مردفًا: "على الأرجح الحالات المصابة بغزة قديمة، وانتشر الفيروس عبر المخالطة في أوقاتٍ سابقة".

وأشار إلى أن شمال قطاع غزة، يواجه خطرًا نظرًا لـ "الازدحام السكاني" هناك، مؤكدًا فرض بعض التشديدات لمنع تفشي الوباء، والتمكّن من معرفة أعداد المصابين.

وقال" ان عدد الإصابات النشطة منذ بدء الجائحة في فلسطين، بلغت حوالي 9814 إصابة، منها 60 مصابا يرقدون في المستشفيات بحالة جيدة، و30 بحالة متوسطة و7 في العناية المكثفة.