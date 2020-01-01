الناطق باسم نتنياهو: تم تعليق ضم إسرائيل لمناطق بالضفة

القدس المحتلة/سما/

اكد الناطق باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين، وفقا لما نقلته عنه وسائل اعلام عبرية، إنه تم تعليق عملية ضم إسرائيل لمناطق في الضفة الغربية



واضاف في تصريحات له :نتوقع مستقبلا مشرقا وإيجابيا للعلاقات مع الإمارات، مدعيا أن الفلسطينيين رفضوا العودة لعملية السلام حتى قبل مسألة تعزيز العلاقات بين إسرائيل والعرب يسهم في تعزيز عملية السلام



ويزور وفد أمريكي إسرائيلي بقيادة كبير مستشاري البيت الأبيض غاريد كوشنر الإمارات اليوم الاثنين، على متن أول رحلة تجارية بين الإمارات وإسرائيل



وتأتي هذه الزيارة في أعقاب اتفاق إبراهيم، والإعلان في 13 أغسطس عن تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل



وكجزء من الاتفاق، ستوقف إسرائيل جميع عمليات الضم للأراضي الفلسطينية مقابل إقامة علاقات دبلوماسية مع الإمارات



ويقود الوفد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويضم مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين ومئير بن شبات، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي