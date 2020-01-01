تمر فوق الأجواء السعودية.. انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين إسرائيل والإمارات

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن أول رحلة جوية رسمية مباشرة، سنتطلق اليوم من إسرائيل الى الإمارات، لأول مرة في تاريخ الدولة.



وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم، أن الرحلة الجوية الأولى بين البلدين، ستنطلق بعد ساعة من مطار بن جريون، الى أبو ظبي.



وبحسب الصحيفة، سيغادر على متن الرحلة، وفد إسرائيلي – أمريكي مشترك، لمناقشة القضايا المدنية في اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.



وقالت صحيفة معاريف، إن الطائرة العال الإسرائيلية، ستمر فوق الأجواء السعودية، وستكون خلال ثلاث ساعات في مطار أبو ظبي الدولي.



وفقا للصحيفة، يترأس الوفد الإسرائيلي، رئيس مجلس الأمن القومي ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، ويترأس الوفد الأمريكي، جارد كوشنير.



وأشارت، الى أن وفدا أمنيا إسرائيليا، يضم ممثلي الجيش والموساد والشاباك، سيتوجه قريبا الى الإمارات، لمناقشة القضايا الأمنية في الاتفاق بين البلدين.