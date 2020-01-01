الصحة بغزة : وفرنا فرق طبية ميدانية لعلاج المرضى بمنازلهم

غزة / سما /

أكد الوكيل المساعد في وزارة الصحة بغزة مدحت محيسن أن الوزارة وفرت فرق طبية ميدانية بالتعاون مع المؤسسات الصحية الأهلية للوصول إلى الحالات المرضية في منازلهم إذا استدعت حالتهم الصحية لذلك.



وبين محيسن في بيان صباح الاثنين أنه تم العمل على توفير الأدوية الخاصة بذوي الأمراض المزمنة وصرفها لمدة شهر مع ضمان وصولها للمرضى في منازلهم من خلال فرق ميدانية بالمحافظات.



وأشار إلى أن وكالة الغوث تعاملت مع 1107 زيارة خاصة بالمرضى المزمنين، بالإضافة إلى استجابة وزارة الصحة لمئات الاتصالات اليومية وتوفير لهم علاجاتهم في أماكن تواجدهم.



وأثنى على جهود طواقم الاسعاف والطوارئ في وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 101 الذين لم يدخروا جهدًا لمساعدة أبناء شعبهم ومساهمتهم في نقل الحالات المصابة بفيروس "كورونا" إلى مستشفى العزل ونقل الحالات المشتبهة بها لمراكز الفحص التنفسي في المستشفيات المختلفة.



وفيما يخص الخدمات الطبية التي يحتاجها الجرحى، أشار محيسن إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية ومؤسسة السلامة سيعملون على متابعة جميع الجرحى في منازلهم وتوزيعهم جغرافيًا حسب مناطقهم، ومن ستحتاج إلى متابعة سريرية بعد التقييم الميداني المنزلي سيتم التنسيق لنقله للمستشفيات.

وأما بالنسبة لمرضى القدم السكري ومتابعتهم وتقديم العلاج لهم لمنع تفاقم حالتهم الصحية، أكد على تحقيق التعاون مع المستشفى الأهلي العربي من خلال متابعة 21 حالة وعمل اللازم لهم وتحويل حالتين لمستشفى القدس لصعوبة وضعهم ومتابعتهم من الفريق الطبي.



وشكر وكالة الغوث وجمعية الهلال الأحمر ومستشفى القدس وجميع المؤسسات الأهلية غير الحكومية في قطاع غزة على تعاونهم وتكامل الأدوار مع وزارة الصحة من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن ضمن الإجراءات التي تتبعها وزارة الصحة لمواجهة وباء "كورونا".



وأوضح أن الوزارة بالتعاون مع وكالة الغوث استقبلت نحو 20 ألف اتصال على الرقم المجاني 103 الخاص بالوزارة والإجابة المباشرة على شكاوى واستفسارات المواطنين حول "كورونا"، وكذلك للإبلاغ عن الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس.



وقال محيسن: "نحن بصدد زيادة القدرة الاستيعابية للأرقام المجانية الخاصة بوزارة الصحة بالتعاون مع وكالة الغوث من خلال تفعيل الارقام على مدار ١٢ ساعة متواصلة أو تخصيص خطوط مجانية أخرى لتخفيف الضغط على الخط الساخن 103".