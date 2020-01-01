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الصحة : تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" داخل قطاع غزة

الإثنين 31 أغسطس 2020 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" داخل قطاع غزة


غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، عن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" داخل قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في ملخصها اليومي، إلى أنه تم إجراء 670 عينة فحص خلال الفترة المذكورة، مبينة أن إجمالي الإصابات منذ مارس الماضي أصبح 356.

ولفتت إلى أن هناك 280 حالة نشطة، منها 243 داخل المجتمع و37 في مراكز الحجر الصحي ضمن العائدين لغزة عبر المعابر، فيما تعافي 72، وتوفي 4 حالات.

وشدد على أن الطواقم الطبية المختصة لا تزال تجري التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق المختلفة.

وقالت: "لا زلنا في مرحلة احتواء الوباء وكسر حلقات تفشيه وهذه المرحلة حساسة وتتطلب منع الحركة الا للضرورة القصوى ووفق الاجراءات الوقائية المشددة".

#فيروس كورونا #غزة

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