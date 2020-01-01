رام الله / سما /

ركزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الاثنين، في عناوينها على إعلان أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب عن الاجتماع الذي سيعقده الرئيس محمود عباس الخميس المقبل مع الأمناء العامين لفصائل العمل الوطني.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

"مركزية فتح": الموقف الفلسطيني الموحد ضرورة لمواجهة ما تتعرض له قضيتنا

الرئيس يعزي بوفاة الدبلوماسي الفلسطيني والمناضل عمر القادري وبشقيق يونس عمرو وبوالد شاهر سعد

الرجوب: اجتماع للأمناء العامين للفصائل برئاسة الرئيس الخميس المقبل

نتائج الدورة الثانية لامتحان الثانوية العامة تعلن اليوم

المالية: صرف 50% من الرواتب بما لا يقل عن 1750 شيقلاً الثلاثاء

أبشع صور للاحتلال.. مقدسيون يهدمون منازلهم بأنفسهم ويدفنون أحلام أطفالهم تحت أنقاضها

موجة الحرب تستمر اليوم وتبدأ بالانحسار غداً

القبض على المشتبه بهم بإطلاق النار الذي ادى لمقتل فتاة في حفل زفاف برام الله

خمس وفيات و536 إصابة جديدة بكورونا و156 حالة تعافٍ

"الأيام":

"كورونا" في فلسطين: 5 وفيات و536 إصابة جديدة و156 حالة تعافٍ

مسؤولون فلسطينيون: القيادة تقود جهوداً دبلوماسية كبيرة في مواجهة مساعي التطبيع

طائرة شركة "العال" تهبط اليوم في أبو ظبي وإسرائيل تسعى لصفقات بنصف مليار دولار

غزة: تشديد قيود الإغلاق وحظر التجوال لليوم السادس، وإلغاء تسهيلات سابقة

الرجوب: اجتماع للأمناء العامين للفصائل برئاسة الرئيس الخميس

قوى الأمن تمنع إقامة 16 عرساً في قلقيلية ونابلس

قوات الاحتلال تصيب 25 مواطناً بالاختناق خلال اقتحام في الخليل

نتنياهو: محادثات "سرية" تجري مع قادة عرب ومسلمين من أجل التطبيع

"القدس":

5 وفيات و536 إصابة جديدة بكورونا

الرجوب: اجتماع للأمناء العامين للفصائل برئاسة الرئيس عباس الخميس المقبل

القبض على المشتبه به بإطلاق النار في الأمعري

قصف إسرائيلي لموقعين وسط وجنوب غزة

إصابات جراء اعتداء الاحتلال على مستشفى الخليل

الحكومة الإسرائيلية تمدد حالة الطوارئ مع تسجيل 13 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

نتنياهو: محادثات مباشرة غير معلنة مع قادة عرب لتطبيع العلاقات