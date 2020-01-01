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"ستة ملايين حالة".. إصابات كورونا تفتك بأمريكا

الإثنين 31 أغسطس 2020 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"ستة ملايين حالة".. إصابات كورونا تفتك بأمريكا


وكالات

أظهر إحصاء تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ستة ملايين حالة في ظل إعلان ولايات بالغرب الأوسط عن ارتفاع معدل الإصابات.

وأعلنت ولايات أيوا ونورث داكوتا وساوث داكوتا ومينيسوتا في الآونة الأخيرة عن زيادات يومية قياسية في الإصابات الجديدة، بينما تشهد مونتانا وأيداهو ارتفاعا قياسيا في عدد مرضى كوفيد-19 الخاضعين للعلاج بالمستشفيات.

وتنخفض معدلات الإصابات الجديدة والوفيات والمرضى بالمستشفيات على مستوى البلاد، لكن الغرب الأوسط يشهد بؤرا جديدة للعدوى، بحسب رويترز.

ورصدت السلطات عددا كبيرا من حالات الإصابة في مقاطعات بها مقرات لجامعتي أيوا وولاية وأيداهو، اللتين سمحتا بحضور الطلاب لبعض الدروس.

وشهدت الكليات والجامعات بمختلف أنحاء الولايات الأمريكية بؤر عدوى بين الطلاب، بعد عودتهم إلى الدراسة، مما دفع بعض المؤسسات إلى قصر الدراسة على الانترنت فقط.

وبعد مرور ثمانية أشهر على ظهور الوباء، لا تزال معاناة الولايات المتحدة مع الاختبارات مستمرة، وشهدت البلاد في الأسابيع الأخيرة تراجعا في عدد الأفراد الخاضعين للفحص.

ورفض كثيرون من مسؤولي الصحة و33 ولاية على الأقل التوجيهات الأخيرة التي أصدرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، والتي تفيد بأن الأفراد الذين تعرضوا للفيروس ولم تظهر عليهم أعراض ليسوا بحاجة للفحص.

ويعتقد مسؤولو الصحة العامة، أن البلاد بحاجة لاختبار المزيد من الناس لرصد حاملي الفيروس الخالين من الأعراض وذلك لإبطاء انتشار المرض.

وتسجل الولايات المتحدة أكبر عدد للمصابين بالفيروس في العالم، لكنها تأتي في المركز العاشر بناء على عدد المصابين إلى عدد السكان في حين تسجل البرازيل وبيرو وتشيلي أكبر معدلات العدوى، وذلك وفقا لإحصاء رويترز.

وتحتل أمريكا أيضا المركز الأول في العالم في عدد الوفيات بتسجيل نحو 183 ألف وفاة، وتأتي في المركز الحادي عشر بحساب نسبة الوفيات إلى عدد السكان.

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