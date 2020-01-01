الشرطة: أصحاب "زفاف الأمعري" أكملوا الزفاف بمكان آخر بعد مقتل فتاة فيه

رام الله / سما /

قبضت الشرطة والأجهزة الأمنية أمس الأحد، على عدد من الأشخاص المشتبه بهم بإطلاق النار في حفل زفاف في مخيم الأمعري جنوب رام الله أول أمس السبت، والذي أدى لمقتل فتاة تبلغ من العمر (26 عاماً) وإصابة شقيقتها بإصابات وصفت بالمستقرة، فيما تم الكشف بأن أصحاب الزفاف الذين جرى القبض عليهم نقلوا مكان الزفاف إلى مكان آخر وأكملوه هناك.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في تصريح صحافي، "بعد إجراء عمليات بحث وتحرٍ تمكنت الشرطة والأجهزة الأمنية من القبض على عدد من الأشخاص المشتبه بهم بإطلاق النار داخل مخيم الأمعري أول أمس، أثناء حفل زفاف وأدى إلى مقتل الفتاة، وتم ضبط عدد من قطع السلاح المستخدمة".

وأضاف ارزيقات، "تم القبض على أصحاب حفل الزفاف، وهم: العريس، ووالده، وأشقاؤه، الذين أقاموا الحفل بشكل مخالف لإجراءات الطوارئ، ثم قاموا بنقل الحفل واستكماله إلى إحدى القرى المجاورة، بعد وقوع الجريمة".

وأكد ارزيقات على ضرورة الالتزام بعدم إقامة الحفلات والتجمعات تتفيذاً لتعليمات قانون الطوارىء، وعدم إطلاق النار في المناسبات، مشدداً على أن الشرطة والأجهزة الأمنية تعمل بشكل مستمر للقضاء على هذه الظاهرة وملاحقة مرتكبيها.