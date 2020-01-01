  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة: أصحاب "زفاف الأمعري" أكملوا الزفاف بمكان آخر بعد مقتل فتاة فيه

الإثنين 31 أغسطس 2020 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة: أصحاب "زفاف الأمعري" أكملوا الزفاف بمكان آخر بعد مقتل فتاة فيه


رام الله / سما /

 قبضت الشرطة والأجهزة الأمنية أمس الأحد، على عدد من الأشخاص المشتبه بهم بإطلاق النار في حفل زفاف في مخيم الأمعري جنوب رام الله أول أمس السبت، والذي أدى لمقتل فتاة تبلغ من العمر (26 عاماً) وإصابة شقيقتها بإصابات وصفت بالمستقرة، فيما تم الكشف بأن أصحاب الزفاف الذين جرى القبض عليهم نقلوا مكان الزفاف إلى مكان آخر وأكملوه هناك.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في تصريح صحافي، "بعد إجراء عمليات بحث وتحرٍ تمكنت الشرطة والأجهزة الأمنية من القبض على عدد من الأشخاص المشتبه بهم بإطلاق النار داخل مخيم الأمعري أول أمس، أثناء حفل زفاف وأدى إلى مقتل الفتاة، وتم ضبط عدد من قطع السلاح المستخدمة".

وأضاف ارزيقات، "تم القبض على أصحاب حفل الزفاف، وهم: العريس، ووالده، وأشقاؤه، الذين أقاموا الحفل بشكل مخالف لإجراءات الطوارئ، ثم قاموا بنقل الحفل واستكماله إلى إحدى القرى المجاورة، بعد وقوع الجريمة".

وأكد ارزيقات على ضرورة الالتزام بعدم إقامة الحفلات والتجمعات تتفيذاً لتعليمات قانون الطوارىء، وعدم إطلاق النار في المناسبات، مشدداً على أن الشرطة والأجهزة الأمنية تعمل بشكل مستمر للقضاء على هذه الظاهرة وملاحقة مرتكبيها.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 13 العبرية : تقدم بمباحثات التهدئة بين إسرائيل وحماس

السلطة تقرر صرف رواتب موظفيها في غزة والضفة الثلاثاء القادم بهذه النسبة ..

وزير صحة فلسطيني سابق يُقدم وصفات للوقاية من "كورونا"

كوشنر يضغط على بن سلمان لحضور توقيع الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي والملك يعارض توجهات نجله

السفير العمادي: اتصالات حثيثة وجهود مستمرة من أجل التوصل لتهدئة في غزة

صحة غزة: الوضع الوبائي في جميع المناطق حذر جدًا.. محافظة الشمال تتصدر تتصدر الإصابات

تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة على مدار 24 ساعة الماضية

الأخبار الرئيسية

20200831082505

تحليلات : اختلاف كبير بين إسرائيل والإمارات والاتفاق لصالح الأعمال

الغارديان" تنشر القصة الكاملة للمهندس الخائن الذي ساعد عصابات صهيونية على اقتحام سجن عكا

ابو حسنة: استنئاف توزيع المساعدات الغذائية على اللاجئين بغزة الاسبوع المقبل

5

شاهد: داخلية غزة توضح إجراءات صرف الرواتب والمخصصات المالية لموظفي السلطة

الرجوب: اجتماع للأمناء العامين للفصائل برئاسة الرئيس الخميس المقبل