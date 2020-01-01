بيان القوات المسلحة المصرية حول الاشتباكات مع التكفيريين في شمال سيناء

القاهرة/سما/



أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية تدمير 317 وكرا وملجأ ومخزنا للمواد المتفجرة للعناصر الإرهابية، والقضاء على 73 منهم في شمال سيناء.

وأفاد البيان بأنه تم "تدمير واستهداف 317 وكرا وملجأ بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر، كما تم تدمير 10 عربات دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية".

وذكر أن القوات المسلحة نفذت "عمليات نوعية انتهت إلى مقتل فردين تكفيرين شديدي الخطورة" بحوزتهما بندقيتان آليتان وحزام ناسف، و"مقتل فردين تكفيرين" آخرين، وإصابة فرد تم إسعافه ويتلقى العلاج بأحد مستشفيات القوات المسلحة، وعثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية وذخائر مختلفة الأعيرة ومتفجرات ودراجة وأدوات أعاشه ومبالغ مالية.

كما نجحت القوات الجوية، حسب البيان، في تدمير 9 عربات رباعي الدفع محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها اختراق الحدود الغربية.

وقالت قيادة القوات البحرية إنها بتكثيف التمشيط في البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلي ضد أي تهديدات، كذلك تفعيل إجراءات الأمن البحري داخل مياهنا الإقليمية.

وذكر البيان أنه تم، نتيجة للأعمال القتالية الباسلة تم مقتل 3 ضباط و4 جنود بمناطق العمليات.

وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها الرامية إلى القصاء على الإرهاب واقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر.